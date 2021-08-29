"Октябрьский холод" придет в Москву раньше срока

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Осень наступит в Москве уже 2 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, во второй половине недели в столице ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод".
"Второго сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха в Москве понизится до +8–13, а днем не выше +11–16", – сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в дальнейшем холодное дыхание Арктики только усилится: по ночам столбик термометра будет опускаться до +3–8 градусов. В дневные часы температура будет +7–12, что на 5–7 градусов ниже климатической нормы сентября.
"Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод. Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2–3 градуса холоднее реальной температуры. В общем, во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды", – отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос".
Тишковец подчеркнул, что из-за резкой смены погоды показания барометров рухнут "на барическое дно", что серьезно повлияет на самочувствии метеозависимых граждан.
Ранее Тишковец заявил, что нынешнее лето в Москве было на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы. По словам синоптика, погода в летний период в столице совпала с прогнозами, которые давали весной.
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