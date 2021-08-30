Синоптики предупредили о первом снеге в начале сентября в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Дожди и мокрый снег ожидаются в начале сентября в ряде российских регионов, утверждается на портале "Метеовести".
По информации синоптиков, похолодание прогнозируется в отдельных районах Мурманской, Вологодской, Архангельской и Свердловской областей, в Карелии и Коми, а также на севере Пермского края.
В указанных регионах не исключены осадки в виде дождей и даже мокрого снега, уверены специалисты.
В материале добавляется, что первый снег в начале сентября может также пройти в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о приходе осени 2 сентября. В результате прохождения арктического атмосферного фронта в городе ожидаются холодные дожди в сопровождении северного ветра.
До этого главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала жителям столицы о скором приходе первых заморозков. По данным эксперта, температура может преодолеть нулевые значения в конце первой декады сентября.
Москвичам пообещали сильное похолодание в сентябре
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