Синоптики предупредили о первом снеге в начале сентября в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дожди и мокрый снег ожидаются в начале сентября в ряде российских регионов, утверждается на портале "Метеовести".

По информации синоптиков, похолодание прогнозируется в отдельных районах Мурманской, Вологодской, Архангельской и Свердловской областей, в Карелии и Коми, а также на севере Пермского края.

В указанных регионах не исключены осадки в виде дождей и даже мокрого снега, уверены специалисты.

В материале добавляется, что первый снег в начале сентября может также пройти в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о приходе осени 2 сентября. В результате прохождения арктического атмосферного фронта в городе ожидаются холодные дожди в сопровождении северного ветра.

До этого главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала жителям столицы о скором приходе первых заморозков. По данным эксперта, температура может преодолеть нулевые значения в конце первой декады сентября.