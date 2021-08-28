Москвичей предупредили о первых заморозках в начале сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Гидрометцентре не исключили, что первые ночные заморозки придут в Москву в начале сентября. Об этом заявила главный специалист метеорологического ведомства Марина Макарова в интервью ТАСС.
Как сообщила синоптик, заморозки могут прийти в столицу в конце первой декады сентября.
"То есть они в это время не исключены и не являются чем-то неординарным", – пояснила Макарова.
Метеоролог уточнила, что на данный момент самой ранней датой прихода ночных заморозков в Москву является 6 сентября.
"Москва теплеет и теплеет, поэтому дата первых ночных заморозков может отодвигаться, конечно", – сказала специалист.
Она отметила, что обычно переход температуры воздуха через отметку в 0 градусов происходит в столице только в ноябре. Макарова предположила, что нынешняя погодная обстановка обусловлена изменением климата из-за глобального потепления.
Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о приходе заморозков в ряд регионов страны в субботу, 28 августа. В частности, в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях столбики термометров могут опуститься до +2 градусов.
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
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