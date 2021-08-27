Синоптик пообещал москвичам июньскую погоду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве в пятницу днем температура воздуха прогреется до +23 градусов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Воздух прогреется до июньской нормы, будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха в Москве составит от +21 до +23 градусов, а в Подмосковье может потеплеть до +24 градусов по Цельсию. Атмосферное давление будет около 751 миллиметра ртутного столба, скорость восточного ветра три – восемь метров в секунду", – рассказал Тишковец в своем Instagram.
Синоптик также отметил, что в утреннее время в городе будет пасмурно и прохладно, однако днем вероятность осадков уменьшится из-за усиления влияния юго-западной периферии антициклона.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал москвичам о периодах бабьего лета в столице. Синоптик сообщил, что сезон тепла ожидается в Москве в сентябре, но до этого в городе будет холодно и ветрено.
До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в столице в День знаний. Она не исключила, что в ночь на 1 сентября пройдет небольшой кратковременный дождь. В утренние часы осадков не прогнозируется, однако температура воздуха днем не будет высокой и составит около +20 градусов.
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