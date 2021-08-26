Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на курортах

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Бархатный сезон на российских курортах начнется в сентябре и продлится примерно до 10 октября. В этом году он кажется не таким продолжительным, как в 2020 году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Бархатный сезон в сентябре прогнозируется. Будет настоящий бархатный сезон, но не такой продолжительный, как в прошлом году. В прошлом году бархатный сезон длился почти до конца октября. <…> В этом году, по предварительным расчетам, сезон отдыха продлится до первой декады октября, включая первую декаду", – приводит ТАСС слова Вильфанда.
Синоптик отметил, что в ближайшую неделю на российских курортах температура воды и воздуха будет выше нормы на 2–4 градуса.
"Отклонение от нормы в ближайшую неделю примерно на 2–4 градуса, а в самом конце месяца – даже на 5 градусов выше нормы. <…> Сейчас температурный фон – 25–30 градусов", – сказал метеоролог.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре в Москве ожидается бабье лето, но до этого в городе будет холодно и ветрено.
В Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков
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