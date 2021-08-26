Москвичам рассказали о погоде в День знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в столице в День знаний. Об этом сообщает RT.

"Не исключено, что в ночь на 1 сентября пройдет небольшой кратковременный дождь. Скорее всего, в утренние часы осадков не будет, но температура воздуха днем уже не будет такой высокой: где-то около +20 градусов, что тоже неплохо для начала сентября", – рассказала синоптик.

Позднякова добавила, что последние четыре дня лета погода будет очень комфортной, без осадков в течение всех суток.

"Ночи будут довольно теплые. Дневная температура в пятницу, субботу и воскресенье в Москве – +24...+25 градусов, в воскресенье, может быть, даже и повыше. И до +27 градусов температура может повышаться 30 августа" , – отметила специалист.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков. По его словам, на юго-востоке дожди могут идти с грозами.