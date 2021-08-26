До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости.

"Сегодня у нас погодные условия в Москве будут определяться теплым сектором североатлантического циклона, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди – в течение дня небольшой интенсивности, а вечером в районе 21 часа в центре Москвы может выпасть до 5–10 миллиметров", – рассказал синоптик.

Он уточнил, что на юго-востоке Москвы может выпасть до 15–20 миллиметров, а в ближайшем Подмосковье – Дзержинске, Люберцах – показывает 20–25 миллиметров осадков при месячной норме 77 миллиметров.

Отмечается, что на юго-востоке дожди могут идти с грозами. Ветер будет 4–9 метров в секунду, а температура воздуха составит около +19...+21 градус, в Подмосковье – около +17...+22 градуса.

По словам специалиста, атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет летняя погода с температурой до +27 градусов. Синоптик уточнила, что комфортная погода сохранится и в начале следующей недели. Температурный режим будет выше климатической нормы на 4 градуса.

