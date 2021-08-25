По-летнему теплая погода ожидается в Москве в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В выходные москвичей ждет летняя погода с температурой до +27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отмечает, что самым неблагоприятным днем на этой неделе станет четверг, а также ночь пятницы: погоду определят атмосферные фронты. Днем в пятницу распогодится: температура воздуха достигнет +24...+26 градусов, отметила Позднякова.

По ее словам, в субботу и воскресенье жителей столицы ждет по-настоящему летняя погода.

"На фоне повышенного атмосферного давления и ночью, и днем осадков не ожидается. Минимальная температура в субботу в Москве (будет. – Прим. ред.) около +13...+15 градусов, дневная – около +22...+24. В воскресенье по столичному региону (установится. – Прим. ред.) около +10...+15 градусов, максимальная – около +22...+27. И в субботу, и в воскресенье сохранится свежий восточный ветер", – рассказала Позднякова.

Синоптик добавила, что комфортная погода сохранится и в начале следующей недели. Температурный режим будет выше климатической нормы на 4 градуса.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, какими будут предстоящие зима и осень. По его словам, россиян в эти времена года ждет аномальная погода.

