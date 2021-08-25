В Москве впервые за 82 дня температура опустилась до +10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице впервые за 82 дня температура воздуха не поднялась выше +10 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, также в ближайших к столице регионах были зафиксированы первые заморозки.

"В Москве впервые за последние 82 дня воздух остыл до +10 градусов, и минимальная температура составила +8,2, что соответствует сентябрьской климатической норме. Минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной", – рассказал Тишковец в своем Instagram.

Он отметил, что в среду в Московской области холоднее всего было в Волоколамске – 2,4 градуса. В Клину столбики термометров показали +3,1 градуса, в Дубне – +4,1 градуса.

Тишковец добавил, что в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила -0,2 градуса, а в Демидове в Смоленской области – 0.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России ждет умеренное продолжение лета на текущей неделе. Температура будет превышать климатическую норму на 4–5 градусов.

До этого Тишковец предупредил, что вечером 25 августа в Москве начнется дождь. Ожидается, что за сутки в городе выпадет 20% месячной нормы осадков. Также эксперт добавлял, что в ближайшие дни не стоит ожидать тепла. Погода будет по-осеннему холодной и ненастной.

