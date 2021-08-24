Жителям центра Европейской России пообещали умеренное продолжение лета

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Жителей центра Европейской России ждет умеренное продолжение лета на текущей неделе. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, в среду, 25 августа, в центре Европейской России будет облачно, а температура поднимется до 20 градусов.

"Во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь", – добавил Вильфанд.

В четверг в регионе будет облачно и дождливо. Кроме того, ожидается юго-восточный ветер, а ночная температура составит от 12 до 14 градусов тепла.

Как отметил синоптик, в пятницу возрастет атмосферное давление. При этом 27 августа ночью столбики термометров покажут значение в пределах 12–15 градусов тепла, а днем температура повысится до 23–25 градусов.

"Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода!" – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что температура будет превышать климатическую норму на 4–5 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей северных районов Подмосковья о резком похолодании. По его прогнозу, в ночь на среду, 25 августа, местами температура воздуха опустится до одного градуса тепла.

До этого Тишковец рсообщал, что вечером 25 августа в Москве начнется дождь. Ожидается, что за сутки в городе выпадет 20% месячной нормы осадков. Также эксперт добавлял, что в ближайшие дни не стоит ожидать тепла. Погода будет по-осеннему холодной и ненастной.