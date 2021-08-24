Синоптик предупредил россиян о похолодании до одного градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ночь на среду, 25 августа, жителей северных районов Подмосковья ожидает резкое похолодание, местами температура воздуха опустится до одного градуса тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает "Российская газета".
Он пояснил, что такое резкое понижение температуры обусловлено антициклоном, который захватил северную часть Центральной России. Его последствия затронут Дмитровский, Клинский, Талдомский округа Московской области и Дубну.
"Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее 10 градусов", – предупредил Тишковец.
Ранее Тишковец рассказал, что вечером 25 августа в Москве начнется дождь. Ожидается, что за сутки в городе выпадет 20% месячной нормы осадков. Также эксперт добавил, что в ближайшие дни не стоит ожидать тепла. Погода будет по-осеннему холодной и ненастной.
Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании
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