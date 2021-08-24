Терапевт рассказал, чем опасно плавание после завершения купального сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, чем опасно плавание после завершения купального сезона.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воды в Москве-реке опустилась до 20 градусов и ее потепление в ближайшие недели не ожидается. Поэтому купальный сезон можно считать завершенным, подчеркнул метеоролог.
По словам Ирины Ярцевой, в данной ситуации практически ничем не рискуют люди, которые занимаются закаливанием.
"А если это человек, который никогда не плавал в холодной воде, не принимает контрастный душ, то ему будет тяжело", – отметила терапевт.
Время, через которое может наступить переохлаждение, зависит от индивидуальных особенностей человека, обратила внимание Ярцева.
"Кому-то окажется достаточно и пяти минут. Но в целом, конечно, побольше. Еще это зависит от конкретной температуры воды – насколько она холодная", – рассказала терапевт.
При этом от переохлаждения нас может спасти собственный организм, говорит собеседница Москвы 24.
"Обычно человек чувствует, когда нужно выходить на берег. Есть рефлексы организма, которые не позволяют находиться в воде дольше того момента, когда начинаешь испытывать дискомфорт. Поэтому вызвать серьезное переохлаждение так достаточно сложно", – сказала Ярцева.
"Вода температурой 18 градусов еще допускается при движении в ней, при высокой температуре снаружи. А вот +16 градусов – это уже достаточно холодно, шансов на переохлаждение много", – заявила терапевт.
Особенно опасно плавание вне купального сезона для людей в состоянии алкогольного опьянения, напоминает Ярцева.
"Это притупляет реакции, из-за чего человек неадекватно оценивает ситуацию. Поэтому шансы переохладиться гораздо выше", – резюмировала эксперт.
Ранее Роспотребнадзор запретил купаться в Белом озере на востоке Москвы. Это связано с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, пояснили в ведомстве.
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