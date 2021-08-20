Роспотребнадзор запретил купаться в Белом озере на востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Роспотребнадзор сообщил о закрытии зоны отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщает РИА Новости.
"В связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям с 17 августа временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зоне отдыха "Озеро Белое" (ВАО), установлены знаки о запрете купания", – говорится в сообщении.
По данным на 20 августа, доступными для купания в Москве остаются 8 водоемов – озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор – 2 (СЗАО), Серебряный Бор – 3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Путяевский пруд (ВАО), Большой Садовый пруд (САО, на надзоре ФМБА).
Отмечается, что всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания за это лето Управлением Роспотребнадзора по Москве отобрано 920 проб воды для проведения исследований в лаборатории. Было выполнено 5 368 исследований на вирусологические, санитарно-химические и другие показатели.
Ранее Роспотребнадзор ввел временный запрет на купание в зонах отдыха "Серебряный Бор – 2" и "Серебряный Бор – 3" на северо-западе Москвы в связи с ненадлежащим качеством воды.
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