В России предложили ужесточить правила посещения пляжей детьми

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Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил на имя главы МЧС России Евгения Зиничева письмо с предложением ввести обязательное ношение детьми спасательных жилетов при посещении водоемов. Об этом сообщает RT.

Курдесов обратил внимание на тот факт, что летом в СМИ часто появляются сообщения о гибели детей во время купания в реках или озерах. При этом, по его словам, опасность утонуть больше всего касается мальчиков и девочек до шести лет, так как в этом возрасте даже на мелководье у них может оказаться недостаточно сил, чтобы выбраться из-под воды.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении обязательного использования специальных надувных детских жилетов для плавания для детей в возрасте до шести лет включительно при посещении рек и прочих водоемов", – написал он, а также попросил рассмотреть варианты административной ответственности за несоблюдение данного требования.

Как отметил Курдесов, в случае чрезвычайной ситуации даже взрослые не всегда могут оказать помощь ребенку, так как нередко принимают иррациональные решения и рискуют собственными жизнями.

Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области одобрило для купания 31 подмосковную зону отдыха. В их числе озеро Святое в Шатуре, пляж реки Сестры в Клину, пляж озера Большое во Фрязине, а также зона отдыха "Жукова гора" в Егорьевске.

Подробный список опубликован на сайте ведомства.

