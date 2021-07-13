Роспотребнадзор одобрил для купания более 30 водоемов в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что 31 подмосковная зона отдыха соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям для купания.

"Выдано 31 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта", – сказано в сообщении.

Купание разрешено на озере Святом в Шатуре, на пляже реки Сестры в Клину, на пляже озера Большого во Фрязине, а также в зоне отдыха "Жукова гора" в Егорьевске. Подробный список опубликован на сайте.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что город планирует расширять возможности для купания в Москве-реке. Он уточнил, что речь идет о возможности организации выхода жителей столицы к воде, а также о купании в городе.

