Главный архитектор Москвы рассказал о планах по развитию зон отдыха у воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город планирует расширять возможности для купания в Москве-реке. Об этом РИА Недвижимость в кулуарах Московского урбанистического форума рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Понятно, что есть какое-то изменение климата, температура бьет рекорды, а запрос на зоны отдыха у воды очень высокий. Поэтому потребность в таких территориях сегодня сильно растет. В принципе, это тема нашей работы, то, чем мы активно занимаемся", – пояснил Кузнецов.

Он уточнил, что речь идет о возможности организации выхода жителей столицы к воде, а также о купании в городе.

Главный архитектор Москвы отметил, что организация пляжных зон поможет сделать столицу более экологичной, так как появится необходимость регулярно следить за качеством воды.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен пляжный отдых. Специалисты пояснили, что заразиться коронавирусом во время купания через воду нельзя, а вот отсутствие социальной дистанции на берегу может представлять угрозу.

