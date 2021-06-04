Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Роспотребнадзор принял в эксплуатацию в Москве восемь зон отдыха, где разрешено купание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

В их число попали:



Белое озеро в ВАО;

Мещерское озеро;

Серебряный Бор – 2;

Серебряный Бор – 3;

Путяевский пруд;

Большой городской пруд в ЗелАО;

Черное озеро;

Школьное озеро.

Специалисты провели пробы воды в прибрежных зонах и зонах купания. Исследовали песок по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. Кроме того, была проведена оценка инфраструктуры зон отдыха на наличие контейнерных площадок, спасательных пунктов, раздевалок, туалетов и душевых, а также на достаточность дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

Уточняется, что, помимо этих, летом в Москве будут задействованы еще 42 зоны отдыха без купания, 40 из них уже приняты в эксплуатацию. В их числе "Пушкинская набережная реки Москвы", "Голицынский пруд", "Екатерининский пруд" и другие.

"В течение летнего сезона специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Москве осуществляют мониторинг за зонами отдыха города – оценивается их санитарное состояние, контролируется работа объектов торговли и общественного питания. <...> В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о запрете купания, устанавливаются аншлаги о запрете купания", – уточнили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что полноценный купальный сезон в Москве начнется к 12–13 мая. По его словам, к этому времени водоемы прогреются до плюс 18–20 градусов.

