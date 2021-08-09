Американские ученые доказали, что плавание улучшает работу мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалисты из американского университета Марди Хардин-Бэйлор заявили, что занятие плаванием улучшает когнитивные способности мозга, сообщает "Мир 24".
Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Каждый день грызуны плавали в течение часа, а после этого их отправляли в лабиринт, где нужно было выполнить упражнение на запоминание.
Как выяснили ученые, плавание подавляет воспалительные процессы в гиппокампе и останавливает гибель клеток.Также этот вид деятельности улучшает долговременную память и уменьшает когнитивные последствия старения. По этим показателям плавание является полезнее, чем бег или езда на велосипеде, отметили ученые.
Ранее ученые рассказали, как коронавирус влияет на мозг переболевших. Люди, перенесшие коронавирусом, глупеют после болезни. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
Специалисты из нескольких колледжей Лондона проанализировали более 80 тысяч случаев. По их выводам, умственные способности людей резко снижаются после болезни.
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