Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе заморозков в ряд регионов страны в субботу, 28 августа.

По прогнозу синоптиков, 28–30 августа в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях столбики термометров опустятся до +2 градусов. Также 28–29 августа в Забайкальском крае ожидаются заморозки до +3 градусов, в Костромской области – до + 2 градусов.

Кроме того, заморозки до +2 градусов прогнозируются в Башкирии 29–30 августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России ждет умеренное продолжение лета на текущей неделе. Температура будет превышать климатическую норму на 4–5 градусов.

Также, по его словам, москвичей ждут периоды бабьего лета. Синоптик сообщил, что сезон тепла ожидается в Москве в сентябре, но до этого в городе будет холодно и ветрено.

