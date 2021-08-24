Людей эвакуировали из Мосгорсуда из-за оповещения о чрезвычайной ситуации

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В здании Московского городского суда объявлена эвакуация сотрудников и посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Мосгорсуд экстренно эвакуируют. Сработала система ЧС", – сказал пресс-секретарь Валерий Лазарев.

Позднее в суде уточнили, что из здания вывели 865 человек.

Волна ложных сообщений о минировании судов Москвы и Петербурга началась 28 ноября 2020 года и длилась несколько месяцев. За эти дни сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали несколько судов.

Также появлялись ложные сообщения о "минировании" ТЦ, детских образовательных учреждений, аэропортов, больниц и станций метро.