В Москве "заминировали" все станции метро, вокзалы и аэропорты

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Аноним сообщил о "минировании" всех станций метрополитена, аэропортов, вокзалов и одной гостиницы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городских экстренных служб.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос", – рассказал он.

Оперативники уже начали проверку социально значимых объектов, однако эвакуация людей пока не осуществляется.

Ранее неизвестный якобы заминировал все учебные заведения в левобережном микрорайоне Химок.

Весной 2021 года Москву и Подмосковье накрыла волна ложных минирований. Злоумышленники сообщали о готовящихся взрывах школ, вузов, торговых центров, зданий судов. Несколько раз правоохранителям приходилось проверять аэропорт Шереметьево.