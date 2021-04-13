В Шереметьево и еще 10 аэропортов РФ поступили сообщения о "минировании"

17:55
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС
В call-центр аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании". Также об угрозе взрыва сообщили в администрацию 10 аэропортов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
О том, какие именно аэропорты оказались "заминированы", собеседник агентства не рассказал.
На данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, однако меры безопасности усилены. Сотрудники экстренных служб проверяют здание на наличие взрывных устройств.
Ранее полиция Москвы начала проводить доследственную проверку по факту поступления множества анонимных сообщений об угрозах взрывов в торговых центрах, высших учебных заведениях, школах и детских садах.
Неизвестные "минировали" около 20 мостов, ТЦ "Лотте плаза", ТД ГУМ и ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Цветной", станции метро "Новокузнецкая", "Павелецкая", "Октябрьская" кольцевая и радиальная, "Полянка", а также Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Московский городской университет управления правительства Москвы, РХТУ имени Менделеева и Всероссийский государственный университет юстиции.
Также были сообщения об угрозе взрыва во всех магазинах "Пятерочка" и "Магнит", школах и детских садах, районных судах, а также отдельных налоговых службах и отделениях Сбербанка. Ни одна из угроз впоследствии не подтвердилась.
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