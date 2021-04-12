Жителя Подмосковья задержали за ложное сообщение о теракте

10:10
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Мужчину, который сообщил о якобы готовящемся теракте в центре Москвы, задержала полиция. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
"Выехавшие по данным адресам сотрудники полиции обследовали уличную территорию, периметр зданий, а также внутренние помещения с использованием кинолога со служебной собакой. Предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было", – говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось установить личность звонившего. Им оказался 44-летний житель Подмосковья. В том, что информация о теракте была ложной, он признался в ходе беседы. Он отметил, что таким образом хотел отомстить охранникам магазина, с которыми у него был конфликт.
По данному факту возбудили уголовное дело. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее полиция Москвы организовала доследственную проверку по факту поступления множества анонимных сообщений об угрозах взрывов в торговых центрах, высших учебных заведениях, школах и детских садах.
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