Полиция начала проверку после множественных угроз взрывов в Москве

11:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Полиция Москвы начала проводить доследственную проверку по факту поступления множества анонимных сообщений об угрозах взрывов в торговых центрах, высших учебных заведениях, школах и детских садах. Об этом сообщает ТАСС.
"Накануне в течение дня на электронную почту различных организаций поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов", – рассказали в правоохранительных органах.
Известно, что неизвестные "минировали" около 20 мостов, ТЦ "Лотте плаза", ТД ГУМ и ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Цветной", станции метро "Новокузнецкая", "Павелецкая", "Октябрьская" кольцевая и радиальная, "Полянка", а также Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Московский городской университет управления правительства Москвы, РХТУ имени Менделеева, Всероссийский государственный университет юстиции.
Также были сообщения об угрозе взрыва во всех магазинах "Пятерочка" и "Магнит", школах и детских садах, районных судах, а также отдельных налоговых службах и отделениях Сбербанка.
Однако проверка не обнаружила в зданиях ни одного взрывоопасного предмета. Информацию о "минировании" признали ложной.
Ранее Москву накрыла волна "минирований". Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево и семи самолетов, а также множества организаций и некоторых госучреждений.
В связи с этим эксперт рассказал о действиях во время эвакуации из-за угрозы взрыва. По словам специалиста, важно соблюдать спокойствие, направиться в сторону эвакуационных выходов и покинуть здание.
Кроме того, если есть возможность помочь тем, кому требуется помощь при эвакуации, например маломобильным группам населения, детям, то по возможности следует оказать им помощь.
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