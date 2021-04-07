Аэропорт Шереметьево и семь самолетов проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево и семи самолетов. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

"В службу безопасности аэропорта поступило анонимное сообщение о "минировании" здания аэропорта и семи самолетов. Сейчас здание и самолеты проверяют кинологи", – говорится в сообщении.

Днем 7 апреля неизвестные также сообщили о "минировании" Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в столице.

Перед этим сотрудников и посетителей Мосгорсуда экстренно эвакуировали после информации об угрозе взрыва. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило анонимно.

Накануне неизвестные сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах почти в 30 торговых центрах столицы. Кроме того, были эвакуированы порядка 1,5 тысячи человек с территории одной из столичных гостиниц.

В Подмосковье поступала информация об угрозе взрыва торговых центров и двух железнодорожных станций – Люберцы-1 и Люберцы-2. Также в Люберцах 6 апреля неизвестные "заминировали" все магазины "Магнит", здания судебных приставов, БТИ, МФЦ, городской суд и управление социальной защиты.

Помимо этого, в Московской области проверяли все школы, детские сады и больницы. На наличие взрывных устройств здания осматривали кинологи с собаками. Ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.

