Аэропорт Шереметьево и семь самолетов проверяют после сообщения об угрозе взрыва

16:45
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево и семи самолетов. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.
"В службу безопасности аэропорта поступило анонимное сообщение о "минировании" здания аэропорта и семи самолетов. Сейчас здание и самолеты проверяют кинологи", – говорится в сообщении.
Днем 7 апреля неизвестные также сообщили о "минировании" Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в столице.
Перед этим сотрудников и посетителей Мосгорсуда экстренно эвакуировали после информации об угрозе взрыва. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило анонимно.
Накануне неизвестные сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах почти в 30 торговых центрах столицы. Кроме того, были эвакуированы порядка 1,5 тысячи человек с территории одной из столичных гостиниц.
В Подмосковье поступала информация об угрозе взрыва торговых центров и двух железнодорожных станций – Люберцы-1 и Люберцы-2. Также в Люберцах 6 апреля неизвестные "заминировали" все магазины "Магнит", здания судебных приставов, БТИ, МФЦ, городской суд и управление социальной защиты.
Помимо этого, в Московской области проверяли все школы, детские сады и больницы. На наличие взрывных устройств здания осматривали кинологи с собаками. Ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.
Москву вновь накрыла волна "минирований"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: