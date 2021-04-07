Сотрудников и посетителей Мосгорсуда эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

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Сотрудников и посетителей Мосгорсуда экстренно эвакуируют после поступившей информации о том, что здание заминировано. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило анонимно.

"В настоящий момент суд эвакуируют. Причина пока нам неизвестна", – добавила глава пресс-службы суда Ульяна Солопова.

Число эвакуированных не приводится.

Накануне в Москве "заминировали" почти 30 торговых центров. Источники рассказали об эвакуации порядка 1,5 тысячи человек с территории одной из столичных гостиниц из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.

По некоторым данным, угрозы поступили на электронную почту одного из органов исполнительной власти города.