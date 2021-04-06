Очевидцы сообщили об эвакуации из ТРЦ Columbus

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В торгово-развлекательном центре Columbus на юге столицы проходит эвакуация людей. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

Причины эвакуации пока неизвестны.

Ранее неизвестный "заминировал" все школы и детсады в Подмосковье. На место выезжали специалисты, сведений об эвакуации не поступало.

До этого сотни школ "заминировали" на Дальнем Востоке и в Сибири. В частности, 149 школ проверили на предмет наличия взрывчатых веществ в Сахалинской области.