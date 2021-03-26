Неизвестный "заминировал" все школы и детсады в Подмосковье – СМИ

Фото: depositphotos/blinow61

Неизвестный сообщил о "минировании" всех школ и детских садов в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На электронную почту ГУ МЧС России по Московской области поступило анонимное сообщение о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, на место выехали специалисты, сведений об эвакуации не поступало.

Ранее сообщалось, что полиция организовала проверку школы на юге столицы из-за угрозы взрыва. О заложенном взрывном устройстве в учебном заведении сообщил неизвестный.

После проверки учебное заведение заработало в обычном режиме. Специалисты не обнаружили опасных предметов.