Школу на юге столицы проверяют в связи с угрозой взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители проверяют школу на юге столицы из-за угрозы взрыва, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о школе № 1527 на проспекте Андропова. По словам источника в полиции, о заложенном взрывном устройстве в учебном заведении сообщил неизвестный.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее появилась информация об угрозе взрыва на улице Кирова в Люберцах. При проверке взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

Позже неизвестный сообщил об угрозе "минирования" Останкинской башни. Персонал и посетителей эвакуировали.

Кроме того, из-за аналогичных сообщений проверяли столичные школы. В итоге ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.