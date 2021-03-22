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Город

11:26

Столичная школа заработала в штатном режиме после сообщений о "минировании"

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школа № 1527 на юге столицы возобновила образовательный процесс после сообщений о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Елену Кадыкову.

"В оперативном порядке на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обследовали здание. Опасных предметов найдено не было. Ученики находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – уточнила Кадыкова.

Кроме того, директор школы отметила, что администрация учреждения эвакуацию не проводила. Решение об этом приняли сотрудники полиции. На данный момент усилены меры безопасности, также организовано тесное взаимодействие со всеми оперативными правоохранительными службами.

Ранее сообщалось, что полиция организовала проверку школы на юге столицы из-за угрозы взрыва. О заложенном взрывном устройстве в учебном заведении сообщил неизвестный.

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