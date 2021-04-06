В Москве "заминировали" почти 30 ТЦ

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Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах почти в 30 торговых центрах столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что угрозы поступили на электронную почту одного из органов исполнительной власти города. Сейчас информация проверяется.

Другой источник рассказал об эвакуации порядка 1,5 тысячи человек с территории одной из столичных гостиниц из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.

Официального подтверждения от МВД по минированию пока нет.

Ранее очевидцы сообщили об эвакуации из ТРЦ Columbus. Причины произошедшего пока неизвестны.