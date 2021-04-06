В Москве "заминировали" почти 30 ТЦ

Фото: телеграм-канал Новости Москвы
Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах почти в 30 торговых центрах столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства сообщил, что угрозы поступили на электронную почту одного из органов исполнительной власти города. Сейчас информация проверяется.
Другой источник рассказал об эвакуации порядка 1,5 тысячи человек с территории одной из столичных гостиниц из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.
Официального подтверждения от МВД по минированию пока нет.
Ранее очевидцы сообщили об эвакуации из ТРЦ Columbus. Причины произошедшего пока неизвестны.