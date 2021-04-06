В Москве полиция задержала охранника за ложное сообщение о "минировании" школы

11:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали охранника одной из школ на юго-востоке столицы, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по городу Владимира Васенина.
По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что на территории одной из школ охранник нашел подозрительный предмет. На место прибыли полицейские.
"При осмотре саперной группой данного предмета установлено, что он не представляет опасности для окружающих и является муляжом. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено, что охранник учебного заведения ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов", – рассказал Васенин.
По его словам, охранник школы заранее купил муляж в интернете и подбросил на территорию учебного заведения, а затем инсценировал его обнаружение. Васенин пояснил, что все это было сделано для того, чтобы впоследствии получить поощрение от руководства.
В отношении подозреваемого возбуждено дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в городе Серове Свердловской области мужчина в шутку положил учебную гранату Ф-1 на капот автомобиля. Подозрительный предмет обнаружили на капоте Honda Integra со свердловскими номерами у магазина "Школьник" на улице Ленина. На место прибыли следственно-оперативная группа, сыщики уголовного розыска, представители ФСБ, МЧС и скорой помощи.
Подозреваемого нашли по горячим следам. Мужчина рассказал, что, проходя мимо машины в состоянии алкогольного опьянения, решил подшутить над водителем, положив на капот муляж гранаты.
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