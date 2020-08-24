В Свердловской области мужчина в шутку положил гранату на капот машины

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Фото: depositphotos/blinow61
Уголовное дело возбуждено после того, как в городе Серове Свердловской области мужчина в шутку положил учебную гранату Ф-1 на капот автомобиля, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Подозрительный предмет обнаружили на капоте Honda Integra со свердловскими номерами у магазина "Школьник" на улице Ленина. На место прибыли следственно-оперативная группа, сыщики уголовного розыска, представители ФСБ, МЧС и скорой помощи.
Была создана зона безопасности. Предмет исследовали специалисты по взрывным устройствам из отделения ОМОН Росгвардии. Затем гранату направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД для получения официального заключения.
Подозреваемого нашли по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель, гражданин Шелепяткин, экспедитор коммерческого предприятия, ранее судимый по статьям "Кража", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Нарушение неприкосновенности жилища".
Он рассказал, что, проходя мимо машины в состоянии алкогольного опьянения, решил подшутить над водителем, положив на капот муляж гранаты. В доме у задержанного провели обыск.
Сейчас подозреваемый находится под стражей по статье КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Ранее гранату Ф-1 нашли в лесополосе в столичном районе Коньково. Предмет находился в пяти метрах от дороги по адресу: улица Академика Капицы, дом 26, корпус 1. К месту происшествия вызвали саперов.
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