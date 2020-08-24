Гранату нашли в лесополосе в районе Коньково

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Гранату Ф-1 нашли в лесополосе в столичном районе Коньково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Опасный предмет найден в пяти метрах от дороги по адресу улица Академика Капицы, дом 26, корпус 1. К месту происшествия отправились саперы.

В начале августа предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили при прокладке канализации на северо-западе Москвы. Инцидент произошел возле дома № 6 на улице Мнёвники.

В июле снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на территории садового товарищества в лесу в ТиНАО. Снаряд был обнаружен на территории СНТ "Лесной".

