Похожий на гранату предмет обнаружили под мостом на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Под Волоколамским мостом на северо-западе Москвы нашли предмет, похожий на гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города.

Предмет обнаружили возле дома 103 по Волоколамскому шоссе. На место вызваны саперы.

Ранее в столичном природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Его изъяли для дальнейшей утилизации.

Также взрывотехники обезвредили три минометные мины времен Великой Отечественной войны в Солнечногорске. Их нашли рядом с деревней Терехово.