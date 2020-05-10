При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали 15 человек

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При взрыве гранаты, которая была брошена мужчиной в частное домовладение в поселке Приэтокский на Ставрополье, были ранены 15 человек. На место происшествия прибыли следователи, передает ТАСС заявление местной администрации.

Известно, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии. "По предварительной информации, 15 человек пострадали, все доставлены в нашу районную больницу", – уточнили в администрации городского округа. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести.

Ранее была информация, что пострадали восемь человек. Сообщалось, что мужчина бросил через забор взрывное устройство. Согласно предварительным данным, неизвестный кинул в местных жителей гранату.