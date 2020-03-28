ФСБ предотвратила деятельность преступников по незаконному обороту оружия

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Оперативники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесии и Ставрополья. Об этом сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского края, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью его последующего сбыта", – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что проведена проверка и оперативно-розыскные мероприятия в отношении потенциальных покупателей вооружения.

Оперативникам удалось изъять три пистолета-пулемета, девять пистолетов и револьверов, четыре охотничьих карабина и винтовки. Кроме того, в запасах преступной группировки хранились боеприпасы и отдельные запчасти оружия.

В ФСБ отметили, что одновременно с этим была прекращена деятельность двух подпольных мастерских. Все изъятое имущество направлено на экспертизу и дальнейшие исследования.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодаре. 27-летнего россиянина задержали с самодельным взрывным устройством. Установлено, что злоумышленник вел переписку с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

