ФСБ выявила сеть торговцев крадеными данными кредитных карт

09:42
Фото: ЦОС ФСБ
ФСБ пресекла деятельность крупной сети торговцев похищенными у пользователей данными кредитных карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в 11 субъектах РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники продавали данные кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, которые были получены путем неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем.
В ходе специальной операции было задержано более 30 членов группы, в том числе граждане Украины и Литвы. Из них 25 подозреваемым предъявлено обвинение по статье "Неправомерный оборот средств платежей", они заключены под стражу.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков изъяли у них более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, серверное оборудование, огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт. Система получила название "Белый кролик".
Такое название схема получила в связи с тем, что она подразумевает ряд безопасных, на первый взгляд, действий интернет-пользователей. Жертву заманивают в ловушку при помощи опросов. Затем убеждают передать личные данные.
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