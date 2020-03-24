ФСБ выявила сеть торговцев крадеными данными кредитных карт

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ пресекла деятельность крупной сети торговцев похищенными у пользователей данными кредитных карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в 11 субъектах РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники продавали данные кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, которые были получены путем неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем.

В ходе специальной операции было задержано более 30 членов группы, в том числе граждане Украины и Литвы. Из них 25 подозреваемым предъявлено обвинение по статье "Неправомерный оборот средств платежей", они заключены под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков изъяли у них более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, серверное оборудование, огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт. Система получила название "Белый кролик".

Такое название схема получила в связи с тем, что она подразумевает ряд безопасных, на первый взгляд, действий интернет-пользователей. Жертву заманивают в ловушку при помощи опросов. Затем убеждают передать личные данные.

