Психолог рассказала, почему россияне становятся жертвами телефонных мошенников

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Психолог, специалист в области общения Наталья Федына рассказала Москве 24, почему россияне становятся жертвами обмана, которым стали пользоваться мошенники так называемого такси от банка.
Потенциальной жертве на номер телефона поступал звонок якобы от сотрудника банка, который сообщал, что со счета клиента пытались снять крупную сумму денег. Во избежание потери средств человеку предлагали воспользоваться услугой "такси от банка", чтобы доехать до ближайшего АТМ и перевести деньги на якобы безопасный счет.
По мнению эксперта, основная причина того, что люди позволяют себя обманывать, заключается в подсознательном чувстве заботы.
Психолог считает, что от подобных мошеннических схем можно защититься. Она советует не принимать поспешных решений. Самый верный способ, по ее мнению, – позвонить близкому человеку и проговорить с ним сложившиеся обстоятельства, взять паузу.
Ранее заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин предостерег пользователей от скачивания опасных приложений на телефон. По его словам, многие люди сами загружают их, давая доступ к своим личным данным, прослушиванию разговоров и отслеживанию действий. При этом такие приложения могут продавать в официальных магазинах.
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