Психолог рассказала, почему россияне становятся жертвами телефонных мошенников

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Психолог, специалист в области общения Наталья Федына рассказала Москве 24, почему россияне становятся жертвами обмана, которым стали пользоваться мошенники так называемого такси от банка.

Потенциальной жертве на номер телефона поступал звонок якобы от сотрудника банка, который сообщал, что со счета клиента пытались снять крупную сумму денег. Во избежание потери средств человеку предлагали воспользоваться услугой "такси от банка", чтобы доехать до ближайшего АТМ и перевести деньги на якобы безопасный счет.

По мнению эксперта, основная причина того, что люди позволяют себя обманывать, заключается в подсознательном чувстве заботы.



Наталья Федына психолог, специалист в области общения Чем пользуются мошенники? Если мне вызвали такси, значит, человек уже тратится, это что-то серьезное. Они входят в личный контакт. Человек думает: "Обо мне же позаботились, я же должен себя как-то проявить". Тут выключаются наши точки безопасности, мы перестаем об этом думать. Не возникает вопросов, куда меня повезут, зачем, почему именно сейчас, почему нельзя сделать это по телефону. Навязанная забота вызывает в нас чувство такой навязанной благодарности.



Психолог считает, что от подобных мошеннических схем можно защититься. Она советует не принимать поспешных решений. Самый верный способ, по ее мнению, – позвонить близкому человеку и проговорить с ним сложившиеся обстоятельства, взять паузу.



Наталья Федына психолог, специалист в области общения В любой ситуации, даже если тебе позвонили из банка и чем-то напугали, ты чувствуешь страх, ты чувствуешь тревогу, ты должен сказать: "Хорошо, перезвоните мне через 10 минут". После звонишь сыну, дочери и проговариваешь ситуацию с тем близким или родственником, у которого нет этой тревоги, обсуждаешь это с ним. Уже в процессе обсуждения с адекватным родственником ситуация становится более понятна, ее можно будет нивелировать.



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