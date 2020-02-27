Мошенники начали использовать "такси от банка" для вывода денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мошенники начали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета, это так называемое такси от банка, сообщает газета "Известия".

Как рассказал директор по мониторингу операций и диспутам "Альфа-банка" Алексей Голенищев, несколько человек обратились в банк с жалобами. Им звонили с номера и говорили, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей.

У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата. Там можно перевести средства на якобы безопасный счет.

Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ. Там он под диктовку перевел деньги на счет преступника.

В других банках подтвердили существование такой схемы. Банк России не раз обращал внимание на мошенническую схему, при которой злоумышленники обманом вынуждают человека совершить операцию по переводу денег через банкомат. В ЦБ подчеркнули, что сотрудники банков при подозрении на совершение несанкционированной операции со счета клиента никогда не будут предлагать ему совершать операции через банкоматы.

Сервис заказа автомобилей есть в некоторых кредитных организациях, но он доступен лишь лицам с премиальным обслуживанием, уточнил председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. Он добавил, что люди пожилого возраста к этой категории обычно не относятся.

По его мнению, лучший вариант предотвратить такие хищения – показывать социальную рекламу по телевизору. Салыч объяснил, что клиенты пенсионного возраста действительно редко пользуются онлайн-банком и интернетом.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян ранее заявил, что значительная часть хищений с банковских карт происходит по вине клиентов. Специалист обратил внимание, что ни в коем случае нельзя никому называть свои пароли, коды, любые личные данные.

Теле2, МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" разработали специальную систему, позволяющую банку в режиме реального времени получать информацию о всех подозрительных вызовах их клиентам. Тестируют технологию Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и МТС Банк.