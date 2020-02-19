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Общество

19 февраля, 16:32

Президент Ассоциации российских банков объяснил случаи мошенничества с картами

безопасность технологии общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что значительная часть хищений с банковских карт происходит по вине клиентов. Об этом сообщает ИА "НСН".

На пресс-конференции, посвященной защите банковских вкладов, специалист объяснил, что необходимо спокойно оценивать любые запросы или звонки от мнимых сотрудников банков и госструктур.

"Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна", – заявил Тосунян.

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя никому называть свои пароли, коды, любые личные данные. Это особенно важно потому, что мошенники постоянно придумывают новые способы обмана граждан.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка РФ, чаще всего клиентов обманывают с помощью приемов социальной инженерии. Мошенники целенаправленно выманивают личные данные и воруют средства с карт.

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