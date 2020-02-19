Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

19 февраля, 14:59
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России назвал основным каналом хищения денег у граждан РФ операции по оплате товаров и услуг в интернете. Об этом свидетельствуют данные Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, сообщает ТАСС.
Аналитики Центробанка подсчитали, что в 2019 году российские банки возместили клиентам 935 миллионов рублей. Чаще всего хищения обусловлены применением социальной инженерии – мошенникам удается выяснить личную информацию или убедить жертву напрямую переслать денежные средства.
Из-за того, что злоумышленники часто применяют именно такой формат взаимодействия с клиентами банков, специалисты говорят о необходимости скорректировать механизм возмещения средств.
"Механизм есть, прописан в законе, работает, но работает тяжело. Видя, какие основные методы используют злоумышленники, очевидно, мы вернемся к вопросу выработки механизма возврата денег, если они действительно были списаны без согласия клиента", – заявил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.
По данным Центробанка, в 2019 году объем операций, совершенных без согласия клиентов, составил 6 миллиардов 462,5 миллиона рублей. Большая часть приходится на физических лиц.
Аналитики также отметили снижение количества хищений в банках в результате компьютерных атак или несанкционированного удаленного доступа к системам финансовых организаций. В минувшем году было зафиксировано 58 таких инцидентов, а объем хищений составил 23,2 миллиона рублей.
Ранее в банковской среде одобрили изменения, предложенные Центробанком. Сообщается, что президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян принял поправки в перечень оснований для блокировки банковских счетов.
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