Лжебанкир похитил со счета москвички более 23 тысяч евро

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денег с банковского счета жительницы столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В полицию обратилась москвичка 1988 года рождения. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка.

Злоумышленник обманом получил доступ к банковскому счету потерпевшей и похитил более 23,4 тысячи евро. Ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.

Ранее в Москве женщина перевела неизвестным 2 миллиона рублей. Ей также звонил неизвестный, представившийся сотрудником банка.