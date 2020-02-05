Эксперт оценил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Фото: depositphotos/stockasso

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал Москве 24 новый способ борьбы с телефонными мошенниками, который начали применять крупные банки и мобильные операторы. Согласно схеме, с помощью специальных IT-платформ информация о подозрительных звонках абоненту передается в режиме онлайн в кредитную организацию.

По словам эксперта, эффективность данного способа борьбы с мошенниками будет "достаточно скромной".

"Проблема с подставными номерами есть, но она невелика относительно всех информационных угроз. А самая большая проблема, как показывает практика, – утечка данных клиентов из самих кредитных организаций. Когда эти данные появляются в руках злоумышленников, то любые мошеннические схемы с поддельными номерами и без будут достаточно эффективны", – подчеркнул Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Когда злоумышленник звонит и обращается к клиенту по имени и отчеству, знает, что в конкретном банке у него есть счет, сколько есть денег на счету, то понятное дело, что у человека резко повышается уровень доверия к этому злоумышленнику, а значит, выведать недостающую информацию уже не составляет труда.

По его словам, если исключить утечку данных о клиентах, то у мошенников уже не будет возможности втереться к ним в доверие. "Если убрать эту исходную информацию о потенциальной жертве, то звонки с любых номеров будут неэффективны, большинство людей не будет доверять таким звонкам", – отметил собеседник Москвы 24.

Кроме того, данный способ борьбы, используемый банками и операторами связи, имеет больше уведомительный характер, считает эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Насколько должным образом будет эту информацию использовать банк, оперативно ли сможет среагировать, пока непонятно. Если мы говорим о достаточно большом объеме мошеннических звонков, то по каждому разбираться в ручную не всегда будет возможно.

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки и мобильные операторы из "большой четверки" начали бороться с мошенниками, которые используют подменные мобильные номера, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.

Операторы мобильной связи разработали специальное технологическое решение, которое с помощью специальных IT-платформ позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

Как правило, мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени организации, а затем путем обмана они просят назвать секретные коды операций, которые приходят на телефон клиента, и пытаются вывести деньги через личные кабинеты или просто с карт.

За прошлый год мошенники украли с банковских карт москвичей 12 миллиардов рублей. По данным полиции, ежедневно в Юго-Западном округе сумма ущерба достигает порядка трех миллионов рублей. Злоумышленники вводят людей в заблуждение как через личные звонки, так и через СМС-сообщения.