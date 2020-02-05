Эксперт оценил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал Москве 24 новый способ борьбы с телефонными мошенниками, который начали применять крупные банки и мобильные операторы. Согласно схеме, с помощью специальных IT-платформ информация о подозрительных звонках абоненту передается в режиме онлайн в кредитную организацию.
По словам эксперта, эффективность данного способа борьбы с мошенниками будет "достаточно скромной".
"Проблема с подставными номерами есть, но она невелика относительно всех информационных угроз. А самая большая проблема, как показывает практика, – утечка данных клиентов из самих кредитных организаций. Когда эти данные появляются в руках злоумышленников, то любые мошеннические схемы с поддельными номерами и без будут достаточно эффективны", – подчеркнул Ульянов.
По его словам, если исключить утечку данных о клиентах, то у мошенников уже не будет возможности втереться к ним в доверие. "Если убрать эту исходную информацию о потенциальной жертве, то звонки с любых номеров будут неэффективны, большинство людей не будет доверять таким звонкам", – отметил собеседник Москвы 24.
Кроме того, данный способ борьбы, используемый банками и операторами связи, имеет больше уведомительный характер, считает эксперт.
Ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки и мобильные операторы из "большой четверки" начали бороться с мошенниками, которые используют подменные мобильные номера, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
Операторы мобильной связи разработали специальное технологическое решение, которое с помощью специальных IT-платформ позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.
Как правило, мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени организации, а затем путем обмана они просят назвать секретные коды операций, которые приходят на телефон клиента, и пытаются вывести деньги через личные кабинеты или просто с карт.
За прошлый год мошенники украли с банковских карт москвичей 12 миллиардов рублей. По данным полиции, ежедневно в Юго-Западном округе сумма ущерба достигает порядка трех миллионов рублей. Злоумышленники вводят людей в заблуждение как через личные звонки, так и через СМС-сообщения.
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