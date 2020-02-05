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12:05

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Эксперт оценил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

"Достаточно скромно". Будет ли эффективным новый способ борьбы с телефонными мошенниками
общество безопасность эксклюзив

Фото: depositphotos/stockasso

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал Москве 24 новый способ борьбы с телефонными мошенниками, который начали применять крупные банки и мобильные операторы. Согласно схеме, с помощью специальных IT-платформ информация о подозрительных звонках абоненту передается в режиме онлайн в кредитную организацию.

По словам эксперта, эффективность данного способа борьбы с мошенниками будет "достаточно скромной".

"Проблема с подставными номерами есть, но она невелика относительно всех информационных угроз. А самая большая проблема, как показывает практика, – утечка данных клиентов из самих кредитных организаций. Когда эти данные появляются в руках злоумышленников, то любые мошеннические схемы с поддельными номерами и без будут достаточно эффективны", – подчеркнул Ульянов.

Когда злоумышленник звонит и обращается к клиенту по имени и отчеству, знает, что в конкретном банке у него есть счет, сколько есть денег на счету, то понятное дело, что у человека резко повышается уровень доверия к этому злоумышленнику, а значит, выведать недостающую информацию уже не составляет труда.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

По его словам, если исключить утечку данных о клиентах, то у мошенников уже не будет возможности втереться к ним в доверие. "Если убрать эту исходную информацию о потенциальной жертве, то звонки с любых номеров будут неэффективны, большинство людей не будет доверять таким звонкам", – отметил собеседник Москвы 24.

Кроме того, данный способ борьбы, используемый банками и операторами связи, имеет больше уведомительный характер, считает эксперт.

Насколько должным образом будет эту информацию использовать банк, оперативно ли сможет среагировать, пока непонятно. Если мы говорим о достаточно большом объеме мошеннических звонков, то по каждому разбираться в ручную не всегда будет возможно.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки и мобильные операторы из "большой четверки" начали бороться с мошенниками, которые используют подменные мобильные номера, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.

Операторы мобильной связи разработали специальное технологическое решение, которое с помощью специальных IT-платформ позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

Как правило, мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени организации, а затем путем обмана они просят назвать секретные коды операций, которые приходят на телефон клиента, и пытаются вывести деньги через личные кабинеты или просто с карт.

За прошлый год мошенники украли с банковских карт москвичей 12 миллиардов рублей. По данным полиции, ежедневно в Юго-Западном округе сумма ущерба достигает порядка трех миллионов рублей. Злоумышленники вводят людей в заблуждение как через личные звонки, так и через СМС-сообщения.

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