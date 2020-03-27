Теракт предотвратили в Краснодаре

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ФСБ пресекла готовившийся теракт в Краснодаре, сообщает ТАСС. Задержан 27-летний россиянин.

Уточняется, что в автомобиле задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи – переписку с членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Где именно и когда злоумышленник собирался взорвать самодельную бомбу, не уточняется.

В Кабардино-Балкарии ликвидировали троих боевиков, готовивших теракты. Утром 23 марта органы безопасности получили информацию о подготовке группы лиц к совершению террористического акта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы установили местонахождение троих бандитов. У них обнаружили два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к СВУ.

Злоумышленники были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.