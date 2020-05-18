Взрывотехники в Подмосковье обезвредили три мины времен ВОВ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Взрывотехники обезвредили три минометные мины времен Великой Отечественной войны в Солнечногорске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мособлпожспаса".

Три 81-миллиметровые минометные мины уничтожены работниками специального поисково-спасательного отряда № 22. Их нашли рядом с деревней Терехово.

Ранее мину времен войны обезвредили на юго-востоке Москвы. Снаряд был найден в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино вблизи улицы Юных Ленинцев. Саперы вывезли мину на подмосковный полигон и там ее обезвредили.

До этого минометную мину времен ВОВ обнаружили около ТЦ в Москве. Опасную находку обнаружили в Зеленоградском административном округе. Известно, что на место были вызваны кинологи.

