Взрывотехники в Подмосковье обезвредили три мины времен ВОВ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Взрывотехники обезвредили три минометные мины времен Великой Отечественной войны в Солнечногорске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мособлпожспаса".
Три 81-миллиметровые минометные мины уничтожены работниками специального поисково-спасательного отряда № 22. Их нашли рядом с деревней Терехово.
Ранее мину времен войны обезвредили на юго-востоке Москвы. Снаряд был найден в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино вблизи улицы Юных Ленинцев. Саперы вывезли мину на подмосковный полигон и там ее обезвредили.
До этого минометную мину времен ВОВ обнаружили около ТЦ в Москве. Опасную находку обнаружили в Зеленоградском административном округе. Известно, что на место были вызваны кинологи.