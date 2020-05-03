Минометную мину времен ВОВ обнаружили около ТЦ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве нашли предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили возле здания торгового центра в Зеленоградском административном округе, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

"Вблизи торгового центра "Столица" в районе Крюково обнаружен предмет, похожий на минометную мину времен ВОВ", – говорится в сообщении.

В настоящее время территория вокруг предполагаемого снаряда огорожена. На место следуют кинологи.

Ранее артиллерийский снаряд был обнаружен на севере Москвы. Боеприпас нашли во время проведения земляных работ на 1-й Магистральной улице.