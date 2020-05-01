Артиллерийский снаряд обнаружили на севере Москвы

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В Москве нашли артиллерийский снаряд. Боеприпас обнаружили во время проведения земляных работ, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На 1-й Магистральной улице при проведении земляных работ обнаружен артиллерийский снаряд 125 мм", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте обнаружения находки уже работают специалисты. В ближайшее время они вывезут снаряд в безопасное место и утилизируют его.

Ранее сообщалось о том, что 45-миллиметровый артиллерийский снаряд был обнаружен жителями недалеко от деревни Тараканово городского округа Солнечногорск. Известно, что боеприпас времен войны обезвредили в стволе дерева.