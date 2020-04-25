Боеприпас времен войны обезвредили в стволе дерева в Подмосковье

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В Московской области взрывотехники обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который находился в стволе дерева.
45-миллиметровый артиллерийский снаряд был обнаружен жителями недалеко от деревни Тараканово городского округа Солнечногорск.
Боеприпас находился в стволе многолетнего дерева в лесном массиве, сообщили в пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".
Ранее снаряд времен войны нашли на Казанском вокзале. Боеприпас обнаружили в зоне таможенного контроля на почтамте в одной из посылок.
На Казанском вокзале найден снаряд времен войны