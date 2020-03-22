Пять человек пострадали при взрыве боеприпасов на складе ракетного завода под Мурманском

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На складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском произошел взрыв, сообщает ТАСС. Ранения получили пятеро военнослужащих Северного флота.

Уточняется, что подорвался боеприпас в одной из частей СФ. На складе хранятся снаряды разного калибра.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при работах. Пожара после взрыва не последовало.

Есть информация, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое – средней степени тяжести. В Минобороны РФ сообщили, что угрозы жизни раненых нет.

Комиссия командования Северного флота проводит проверку по факту подрыва артиллерийского боеприпаса.

В начале марта газовый баллон взорвался в гаражном кооперативе в Рязани. Полностью разрушился один из гаражей, частичное – два соседних. Пострадали три человека.